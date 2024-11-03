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        Ayvalıkgücü Belediyespor - 1923 Mustafakemalpaşa Spor: 2-1

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son iki haftadaki puan kayıplarıyla liderlikten olan Ayvalıkgücü Belediyespor evinde 1923 Mustafakemalpaşa Spor engelini aşarak zirve yarışını sürdürdü: 2-1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:26 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:26
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        Ayvalıkgücü Belediyespor - 1923 Mustafakemalpaşa Spor: 2-1
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son iki haftadaki puan kayıplarıyla liderlikten olan Ayvalıkgücü Belediyespor evinde 1923 Mustafakemalpaşa Spor engelini aşarak zirve yarışını sürdürdü: 2-1. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda 17'nci dakikada Doğanay'la öne geçen konuk takım 19'uncu dakikada Abdul Kadir'in kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. 25'inci dakikada Tugay'la eşitliği yakalayan Ayvalıkgücü, 90'ıncı dakikada Recep'in golüyle kritik 3 puana uzandı. Kırmızı-beyazlılar puanını 17 yaptı.

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