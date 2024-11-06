2 otomobil çarpıştı; 2 sürücü yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Ocaklar Mahallesi Yolu Toma Deresi mevkisinde meydana geldi. G.F.'nin kullandığı 10 DN 2487 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki 34 CPS 700 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışırken, sürücüler araçlarda sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları otomobillerden çıkardığı sürücüler, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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