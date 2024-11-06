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        2 otomobil çarpıştı; 2 sürücü yaralı

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, araçlarda sıkışan sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:50 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:55
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        2 otomobil çarpıştı; 2 sürücü yaralı
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, araçlarda sıkışan sürücüler yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında, Ocaklar Mahallesi Yolu Toma Deresi mevkisinde meydana geldi. G.F.'nin kullandığı 10 DN 2487 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki 34 CPS 700 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışırken, sürücüler araçlarda sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları otomobillerden çıkardığı sürücüler, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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