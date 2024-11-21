Erdek'te lodos; dev dalgalar oluştu

Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinde başlayıp, gün içinde süren lodos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde de etkili oldu. Saatteki hızı 70 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle oluşan dalgalar, çay bahçelerinin bulunduğu sahildeki yürüyüş yoluna zarar verirken; daha önceden önlem alan tekne sahipleri korku dolu saatler yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, lodosun gün içinde etkili olacağını belirtirken, Erdek Kaymakamlığı lodosa karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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