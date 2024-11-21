Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Erdek'te lodos; dev dalgalar oluştu

        BALIKESİR'inErdek ilçesinde etkili olan lodos, hayatını olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:27 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdek'te lodos; dev dalgalar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'inErdek ilçesinde etkili olan lodos, hayatını olumsuz etkiledi. Oluşan dalgalar sahildeki yürüyüş yoluna zarar verdi, tekne sahipleri zor anlar yaşadı.

        Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinde başlayıp, gün içinde süren lodos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde de etkili oldu. Saatteki hızı 70 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle oluşan dalgalar, çay bahçelerinin bulunduğu sahildeki yürüyüş yoluna zarar verirken; daha önceden önlem alan tekne sahipleri korku dolu saatler yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, lodosun gün içinde etkili olacağını belirtirken, Erdek Kaymakamlığı lodosa karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis ve kumar soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
        Yasa dışı bahis ve kumar soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"

        Benzer Haberler

        Balıkesirspor'da Veyis Kanber'le yollar ayrıldı
        Balıkesirspor'da Veyis Kanber'le yollar ayrıldı
        Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
        Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
        Buzdolabındaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Fırtına' buldu
        Buzdolabındaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Fırtına' buldu
        Ayvalık açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı