Balıkesirspor'un konuğu Nevşehir

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçından 1 puan çıkarınca teknik direktör Veyis Kanber ile yollarını ayıran Balıkesirspor yarın evinde Nevşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 12'nci hafta mücadelesini Mazlum Doğan Bodur yönetecek. Bilet fiyatlarının kapalı tribün 250, maraton tribünü 100 TL olarak belirlendiği maçı kadınlar, 12 yaş altındaki çocuklar, şehit yakınları, gaziler ve engelliler ücretsiz izleyebilecek. Ligde 17 puanla 8'inci sırada yer alan Balıkesir temsilcisi, 11 puanı bulunan 12'nci basamaktaki rakibini yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

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