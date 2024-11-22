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        Balıkesirspor'un konuğu Nevşehir

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçından 1 puan çıkarınca teknik direktör Veyis Kanber ile yollarını ayıran Balıkesirspor yarın evinde Nevşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:20
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        Balıkesirspor'un konuğu Nevşehir
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçından 1 puan çıkarınca teknik direktör Veyis Kanber ile yollarını ayıran Balıkesirspor yarın evinde Nevşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 12'nci hafta mücadelesini Mazlum Doğan Bodur yönetecek. Bilet fiyatlarının kapalı tribün 250, maraton tribünü 100 TL olarak belirlendiği maçı kadınlar, 12 yaş altındaki çocuklar, şehit yakınları, gaziler ve engelliler ücretsiz izleyebilecek. Ligde 17 puanla 8'inci sırada yer alan Balıkesir temsilcisi, 11 puanı bulunan 12'nci basamaktaki rakibini yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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