Belediye meclis üyesi gazeteciyi darbetti; o anlar kamerada (3)

Burhaniyeilçesinde gazeteci Hakan Sataroğlu'nu darbeden ve savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alınan meclis üyesi Hasan Bayram emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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