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        Balıkesir'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 ölü, 4 yaralı

        BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:09
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        Balıkesir'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 ölü, 4 yaralı
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        BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Susurluk ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir’den İstanbul istikametine giden T.E.E.’nin kullandığı 45 ADA 79 plakalı otomobil, O.R. idaresindeki 09 AHE 833 plakalı araç, S.A.’nın kullandığı 10 BV 130 plakalı otomobil, E.C.B. yönetimindeki 06 BNJ 702 plakalı otomobil ve K.A.'nın kullandığı 34 BYR 469 plakalı araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.A. ile E.C.B. isimli sürücülerin olay yerinde öldüğü belirlendi. Araçlardaki sürücü ve yolculardan yaralanan M.R.D., İ.P.D., K.A. ve E.A. da sağlık görevlileri tarafından, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yol güvenliği aldığı kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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