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        Ayvalıkgücü geri sayımda

        3'üncüLig 3'üncü Grup'taki sezonun son haftasında evinde Pazarspor'u yenerse rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek Ayvalıkgücü Belediyespor 2'nci Lig için geri sayıma geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:20
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        Ayvalıkgücü geri sayımda
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        3'üncüLig 3'üncü Grup'taki sezonun son haftasında evinde Pazarspor'u yenerse rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek Ayvalıkgücü Belediyespor 2'nci Lig için geri sayıma geçti. Rakibini cumartesi günü saat 15.00'te Hüsnü Uğural Stadı'nda konuk edecek kırmızı-beyazlı ekip galip gelerek yıllar sonra tarih yazmak istiyor. Neredeyse tüm kariyerini kulüpte geçirip takımı daha önce 2013'te de amatörden profesyonel lige taşıyan Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetimindeki mütevazı kadrosuyla 2022'de Bölgesel Amatör Lig'den çıkıp, son 2 yılda 3'üncü Lig'de Play-Off oynayan Ayvalık bu kez şampiyonluğun tek galibiyet uzağında.

        Grupta 62 puanı bulunan Ayvalıkgücü rakibini yenerse veya beraberlik durumunda 61 puanlı takipçisi Aliağa Futbol kazanamazsa şampiyon olacak. Aliağa kaybederse Ayvalık'ın 2'nci Lig'e çıkmak için puan almasına bile gerek kalmayacak. Grupta 13 maçtır kaybetmeyerek taraftarının desteğiyle yine galip gelip kupaya uzanmak isteyen Ayvalıkgücü'nde yönetim şampiyonluk için destek kampanyası başlattı. Yönetimin, "Taraftarın gücüyle tarihe adımızı yazdırıyoruz! Zafere sadece bir maç uzaklıktayız. Ayvalıkgücü sahada, Ayvalık halkı yüreğiyle yanında! Şimdi destek zamanı, şimdi birlik zamanı! Şampiyonluk için yapacağınız maddi manevi her destek, bir gol kadar değerli. Şampiyonluk inançla başlar, destekle büyür!" mesajıyla startını verdiği kampanyada ilk günden 532 bin TL prim toplandı.

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