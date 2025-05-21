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        Ayvalıkgücü'nün finali Antalya'da

        3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off'ta Küçükçekmece Sinopspor'u deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen cezası yüzünden taraftarından yoksun olduğu rövanşta uzatmada 4-1 yenerek elemeyi başarıp finalist olan Ayvalıkgücü Belediyespor, rakibi Kahramanmaraş İstiklalspor'la Antalya'da karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:47 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:47
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        Ayvalıkgücü'nün finali Antalya'da
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        3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off'ta Küçükçekmece Sinopspor'u deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen cezası yüzünden taraftarından yoksun olduğu rövanşta uzatmada 4-1 yenerek elemeyi başarıp finalist olan Ayvalıkgücü Belediyespor, rakibi Kahramanmaraş İstiklalspor'la Antalya'da karşılaşacak. 25 Mayıs Pazar günü oynanacak final maçı Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Ayvalıkgücü finalde rakibini yenerse yeni sezonda adını 2'nci Lig'e yazdıracak. Kahramanmaraş temsilcisi Play-Off'ta 4'üncü Grup'ta Zonguldakspor, Kırıkkale FK ve Sebat Gençlikspor'u eleyip adını finale yazdırmayı başarmıştı.

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