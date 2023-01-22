Fırıntaş Çocuk Köyü açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, Avlu Yaşam Merkezi’nde bulunan Fırıntaş Çocuk Köyü, yenilenen yüzü ve artırılan oyuncaklarıyla hizmete açıldı.



Beş bin metrekare alana üzerinde 17 metre yüksekliğinde şişme balon kapalı oyun alanına sahip olan Fırıntaş Çocuk Köyü’nün içerisinde; trambolinden basket sahasına, dinlenme alanlarından kafesine, macera parkurlarından oyun alanlarına, kaydırak çeşitlerinden meslek evlerine, atlıkarıncadan zipline sporuna, elektrikli jetonlu oyun alanından piyanoya kadar birçok farklı oyun ve aktivitenin yer alıyor. Çocuk Köyü tüm bu alanlarıyla 15 yaşına kadar olan tüm çocuklara hizmet vermeye başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Çocuklarımıza güzel bir karne hediyesi olsun istedik. Son 2 yıldır kapalı olan Çocuk Köyü’nü yeniden düzenleyerek çocuklarımıza en iyi koşullarda eğlenebilecekleri, hareket edebilecekleri sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturduk. Meslek eğitiminden tramboline, balondan koşma parkurlarına kadar birçok seçeneğin bulunduğu Çocuk Köyü yeniden şehrimize hayırlı olsun. Buraya sadece Merkez ilçelerde yaşayan çocuklarımız değil, ilçelerimiz ve civar illerden de birçok çocuk geldi ve eğleniyorlar. Çocuk Köyü’nün kapılarını tekrardan çocuklarımıza açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Çocukların ara tatil başlangıcına denk getirilen açılış töreni, yüzlerce çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Fırıntaş Çocuk Köyü, tatil boyuna çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz hizmet verecek.



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