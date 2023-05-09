Sındırgı'daki tarihi Şerif Paşa Hamamı'nda sergi açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki tarihi Şerif Paşa Hamamı'nda, hamam kültürüne ait ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi üyesi kadınların işlediği ürünlerin de yer aldığı sergi, girişimciler Hülya Sargıcı ve Serpil Can tarafından hazırlandı.

Sargıcı, yaptığı açıklamada, sergiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Erzurum’dan başlayan yolculuğumuz Gaziantep, Erzincan, Bursa’ya kadar belli bir şekilde gelse de Bursa'da bizi yol ayrımına getirdi. Yol ayrımında Bursa’dan İstanbul’a giden kısım hamamla devam ederken tesadüf diyelim Balıkesir, Sındırgı şifahane olarak karşımıza çıktı. Şifahanenin merkezi Sındırgı, Balıkesir bölgesi, Ege Bölgesi'ne ait olduğu için bugün burada gelecek nesillere bu kültürü doğru bir şekilde aktarmak adına kadın istihdamına yönelik ileriye dönük çalışmalar yapmak adına ve hamamla şifahane arasındaki o ince çizgiyi farkı anlatmak adına böyle bir sergi böyle bir çalışma yaptık."

Serpil Can da şifahane kültürü ile eskinin canlanmasını, hamam kültüründe kullanılan malzemelerin modernize edilmesini sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Çok keyifli bir çalışma olduğunu dile getiren Can, "Kadın emeği, kadın girişimiyle bence birçok kadına da iş imkanı sağlayacağız. Hamam kültürü ve şifahanelerde hiçbir zaman kurdele ve makasla kesme gibi adet yok. Lavanta da hamam kültürü ve şifahanelerin temel malzemelerinden biri olduğu için onu kırarak daha gerçeğe özgün bir şekilde açılış yapmak en doğrusu gibi geldi." dedi.

Tarihi ve doğayı koruduklarını bir kültürü yansıtan hamam ve şifahaneyi restore ederek geleceğe taşıdıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise şunları kaydetti:

"Her bir alanında şifahane tütsüler ile müzikle, suyun sesi ile ve hamamda kullanılan malzemeler ile çok harika bir sergi oldu. Bir hafta boyunca açık kalacak olan bu sergi insanlarımızın hizmetine sunulacağı gibi bir hamam kültürünü de insanlara tekrar yöneltebilmek, termali olan bir şehir de çok da yakışık alacak diye düşünüyorum. Geçmiş olan doneler var, işte bunlar kadınlarımızın emeği ile birleşiyor ve Sındırgı şifahanesinde hamam da sergileniyor."

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