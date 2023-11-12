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        Sındırgı'da arıcılık mesleği ile ilgili kadınlara eğitim verildi

        –Balıkesir genelinde arıcılığa teşvik amacıyla "Doğadan Sofraya Bal-ı Kesir" isimli projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 09:19 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:03
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        Sındırgı'da arıcılık mesleği ile ilgili kadınlara eğitim verildi
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        –Balıkesir genelinde arıcılığa teşvik amacıyla “Doğadan Sofraya Bal-ı Kesir” isimli projesi hayata geçirildi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda GMKA tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen proje ile Balıkesir’de kırsal kalkınmanın desteklenmesi, arıcılığın profesyonel bir meslek haline getirilmesi bu sayede de gençlerin, kadınların ve dezavantajlı bireylerin arıcılık mesleğine yönlendirilmesi adına çalışmalar başladı.

        Proje kapsamında Sındırgı’da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal hizmetler daire başkanlığı tarafından 25 kadının katılımı ile eğitim gerçekleştirildi. Arı ürünlerini çeşitlendirerek meyveli ballar ve karışımlar gibi yenilikçi ürünler ve propolis, polen, arı sütü gibi katma değerli ürünler üretilmesi sağlanacak. Eğitim çalışmalarını tamamlayan kursiyerlere üretime teşvik amacı ile çeşitli ekipman destekleri de verilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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