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        Ayvalık'taki Lale Adası'nda sokakları işgal eden bahçe duvarları yıkıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cunda Adası ile ilçe merkezini birbirine bağlayan Lale Adası'ndaki sokaklarda duvar örülerek işgal edilen alanlar temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 19:02 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:02
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        Ayvalık'taki Lale Adası'nda sokakları işgal eden bahçe duvarları yıkıldı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cunda Adası ile ilçe merkezini birbirine bağlayan Lale Adası'ndaki sokaklarda duvar örülerek işgal edilen alanlar temizlendi.

        Ayvalık Belediyesi ekipleri, sokakların bir bölümüne duvar örülerek bahçe haline getirilen alanları yıktı.

        Belediyenin yıkım işlemleri sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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