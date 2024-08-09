Ayvalık'taki Lale Adası'nda sokakları işgal eden bahçe duvarları yıkıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cunda Adası ile ilçe merkezini birbirine bağlayan Lale Adası'ndaki sokaklarda duvar örülerek işgal edilen alanlar temizlendi.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cunda Adası ile ilçe merkezini birbirine bağlayan Lale Adası'ndaki sokaklarda duvar örülerek işgal edilen alanlar temizlendi.
Ayvalık Belediyesi ekipleri, sokakların bir bölümüne duvar örülerek bahçe haline getirilen alanları yıktı.
Belediyenin yıkım işlemleri sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemi aldı.
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