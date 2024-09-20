Savaştepe'de Tütünlük Göleti'ndeki su azlığına "bilinçsiz sulama"nın neden olduğu iddiası

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde bulunan Tütünlük Göleti, su seviyesinde büyük ölçüde azalma yaşandığı için tarımsal sulamaya kapatıldı.

Savaştepe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nevzat Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesince çiftçiye suyun belli miktara kadar ücretsiz verilmesi nedeniyle bilinçsiz sulamadan kaynaklı azalma yaşadıklarını iddia etti.

Çözüm için yetkililere çağrıda bulunan Kurt, "İlla çiftçilere destek olunacaksa su ile değil, fide ya da gübre ile yapılabilir, mazotla yapılabilir. Göletimizde çok az bir su kaldı. O da balıkların yaşayabilmesi için bırakıldı." dedi.