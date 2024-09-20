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        Savaştepe'de Tütünlük Göleti'ndeki su azlığına "bilinçsiz sulama"nın neden olduğu iddiası

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bulunan Tütünlük Göleti, su seviyesinde büyük ölçüde azalma yaşandığı için tarımsal sulamaya kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 15:57 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:58
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        Savaştepe'de Tütünlük Göleti'ndeki su azlığına "bilinçsiz sulama"nın neden olduğu iddiası
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        Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde bulunan Tütünlük Göleti, su seviyesinde büyük ölçüde azalma yaşandığı için tarımsal sulamaya kapatıldı.

        Savaştepe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nevzat Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesince çiftçiye suyun belli miktara kadar ücretsiz verilmesi nedeniyle bilinçsiz sulamadan kaynaklı azalma yaşadıklarını iddia etti.

        Çözüm için yetkililere çağrıda bulunan Kurt, "İlla çiftçilere destek olunacaksa su ile değil, fide ya da gübre ile yapılabilir, mazotla yapılabilir. Göletimizde çok az bir su kaldı. O da balıkların yaşayabilmesi için bırakıldı." dedi.

        Çiftçi Mutlu Akın da tarlalarındaki ürünü sulayamadıklarını ifade etti.

        Ektikleri mahsulün kurumaya başladığını dile getiren Akın, "Su ücretsiz olunca, insanlar gerekli gereksiz her yeri suladılar. Boşa akan sular bu durumun sebebi." diye konuştu.

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        Galeri

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