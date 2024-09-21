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        Sındırgı'da kadın girişimcinin kırsal turizm amaçlı inşa ettirdiği "saman ev" törenle açıldı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Emendere Mahallesi'nde kırsal turizm amaçlı inşa edilen "saman ev"in açılış töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 15:48 Güncelleme: 21.09.2024 - 15:48
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        Sındırgı'da kadın girişimcinin kırsal turizm amaçlı inşa ettirdiği "saman ev" törenle açıldı
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Emendere Mahallesi'nde kırsal turizm amaçlı inşa edilen "saman ev"in açılış töreni yapıldı.

        Emekliye ayrıldıktan sonra proje çözümleme işi için geldiği Sındırgı'da ailesiyle kırsal turizm işletmesi yapmaya karar veren inşaat mühendisi Gülbin Aşçı Bağcı, KOSGEB'den girişimci desteği alarak çalışmasını tamamladı.

        Tuğla yerine saman balyalarından inşa edilen evin açılış törenine katılan Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, kadın istihdamının önemini vurguladı.

        Kadın girişimcileri canıgönülden desteklediğini, takdir ettiğini belirten Özay, "Bir aile olarak da tabii ki birlik ve beraberlik olunca, bir masaya ortak akıl koyabildiğinizde her şey daha güzelleşiyor ve kıymetleniyor. Daha buraya gelirken nasıl kıymetli ve özverili bir çalışma olduğu görülebiliyor. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak da turizmiyle öne çıkan ilçeye böylesine değerli ve örnek bir işletme kazandırılmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Sak, "İlçemizin, mahallemizin ve turizmin gelişmesi adına katkı sağlayacak kırsal turizm tesisi Sındırgı'mıza ve işletmecilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

        Gülbin Aşçı Bağcı ise ekolojik tarım ürünlerinin yer alacağı, kahvaltı ve butik otel hizmeti verecekleri tesis için ilk adımı 2017'de emekli olduktan sonra KOSGEB kadın girişimcilik ile proje ve danışmanlık firması kurmasının ardından attığını söyledi.

        Eşiyle kolları sıvayarak tesisi tamamladıklarını anlatan Bağcı, "Bence buradaki en önemli husus, köyden insanların, kadınların istihdam edilmesi. Bu durumun da ülkemiz için çok gerekli olduğuna inanıyorum. Bu sebeple de kadın istihdamına çok önem veriyorum. Kendim de bir kadın girişimci olarak. Böyle bir oluşumla işe başladık. İnşallah Sındırgı'ya, Balıkesir'e ve ülkemize çok faydalı bir tesis olur." diye konuştu.

        Açılışa, KOSGEB İl Müdürü Dr. Deniz Timurçin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Güner, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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