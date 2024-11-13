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        Balıkesir'de zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Altıeylül Belediyesi ekipleri, Altıeylül ilçesindeki ekmek fırınlarında genel hijyen denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 19:05 Güncelleme: 13.11.2024 - 19:05
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        Balıkesir'de zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Altıeylül Belediyesi ekipleri, Altıeylül ilçesindeki ekmek fırınlarında genel hijyen denetimi yaptı.

        Ekmek fırınlarında genel hijyen denetimi ile çıkan ekmeklerin gramaj denetimi, genel temizlik denetimi ve ekmek fiyatlarının kontrolünü yapan zabıta ekipleri ayrıca ruhsat, depo ve üretim kontrolleri gerçekleştirdi.

        Ekmek fırınlarındaki satış ve üretim alanlarında yapılan denetimlerde görülen eksiklikler zabıta ekipleri tarafından tutanak tutularak iş yeri sahiplerine bildirildi.

        Zabıta Daire Başkanlığında görevli Zabıta Komiseri Salih Demir, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi olarak ortak bir denetim yaptık. Denetlemede görmüş olduğumuz eksiklikleri tebligat olarak fırın sahiplerine bildirdik. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı gıdalar tüketmeleri, ekmeklerin daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda hazırlanması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Denetlemelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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