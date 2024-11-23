Balıkesir'de otoyolda su kanalına devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 35 DB 9899 plakalı araç, Karacalar mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine gelen Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, araçta yaralanan M.A.S, Ş.S. ve E.S'ye müdahale etti.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.