Balıkesir'de kar etkili oldu

Karayolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasını engellemek için tedbirleri artırdı.

Jandarma ve polis ekipleri, sürücülerin tedbirli olmaları, kar lastikleri ve yanlarında zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kepsut'un kırsal Bükdere Mahallesi, soğuk ve yağışlı havanın ardından yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.

Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.