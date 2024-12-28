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        Balıkesir'de çıkan yangında 5 ev hasar gördü

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 5 evde hasara neden olan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 10:36 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:42
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        Balıkesir'de çıkan yangında 5 ev hasar gördü
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 5 evde hasara neden olan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Yukarı Çam Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki 4 eve de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmelerine ait 11 araç ve 29 personel de itfaiye ekiplerine destek verdi.

        Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 evde hasar meydana geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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