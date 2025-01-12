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        Balıkesir-Çanakkale kara yolu yağış ve yamaçlardan akan su nedeniyle kısmen kapandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış ve yamaçlardan akan su, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun kısmen kapanmasına yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 23:34 Güncelleme: 12.01.2025 - 23:37
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        Balıkesir-Çanakkale kara yolu yağış ve yamaçlardan akan su nedeniyle kısmen kapandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış ve yamaçlardan akan su, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun kısmen kapanmasına yol açtı.

        Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'nde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağışla Kazdağlarının yamaçlarından aşağı akan su, Balıkesir-Çanakkale kara yolunda birikintiler oluşturdu.

        Yol, su birikintileri nedeniyle kısmen trafiğe kapandı.

        Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve itfaiye ekipleri, bölgeye giderek tıkanan menfezleri açmak için vidanjör ve kepçelerle çalışma başlattı.

        Büyük araçların kontrollü şekilde ilerleyebildiği kara yolunda küçük araçlar jandarma ekiplerince alternatif yollara yönlendiriliyor.

        Bu arada, çoğunlukla yazlıkların bulunduğu bölgedeki evlerin büyük kısmının boş olduğu, yağış nedeniyle 4 kişinin itfaiye ekiplerinden yardım istediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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