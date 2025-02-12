Balıkesir'de 17 yıldır aranan şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edremit Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması", "Askeri ceza kanuna muhalefet" ve "Basın yayın kuruluşlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından aranan S.Ş.K'nin (41) Avcılar Mahallesi'nde saklandığı belirlendi.

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