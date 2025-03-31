Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 35 göçmene, yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

İlçede görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ege Denizi'nin Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

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