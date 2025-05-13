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        Sındırgı'da özel eğitim öğrencileri piknikte bir araya geldi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde özel eğitim öğrencileri piknikte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:48 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:48
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        Sındırgı'da özel eğitim öğrencileri piknikte bir araya geldi
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde özel eğitim öğrencileri piknikte bir araya geldi.

        Engelliler Haftası dolayısıyla "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" temalı etkinlik Cüneyt Vadisi'nde düzenlendi.

        Etkinliğe Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Serkan Sak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır da katılım sağladı.

        Doğayla iç içe gerçekleşen programda özel öğrenciler ve öğretmenler keyifli vakit geçirdi.

        Özel öğrencilere yönelik etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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