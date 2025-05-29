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        Balıkesir'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği yapıldı

        Balıkesir'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında şef Oğulcan Beyhan'ın mutfağında atölye etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:11 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:00
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        Balıkesir'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği yapıldı
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        Balıkesir’de Türk Mutfağı Haftası kapsamında şef Oğulcan Beyhan'ın mutfağında atölye etkinliği düzenlendi.

        The Chef's Company restoranda gerçekleştirilen etkinliğe Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Valis Yardımcısı Mustafa İlhan, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdükadir Akın, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz ve davetliler katıldı.

        Etkinlik öncesi eğitim amaçlı da kullanılan restoranı gezen Vali İsmail Ustaoğlu, şef Oğulcan Beyhan'dan bilgi aldı.

        Daha sonra şef önlüğünü takarak mutfağa giren Vali Ustaoğlu, Balıkesir'in meşhur lezzetlerinden tirit yemeğini yaptı.

        Beyhan tarafından coğrafi işaretli Balıkesir kuzu etinden hazırlanan "Kuzu Üçlemesi" misafirlere ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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