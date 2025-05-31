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        Ayvalık'ta onarımı yapılan yatta düşen kişi yaralandı

        Balıkesir'in Ayvalık İlçe Belediyesi'ne ait yat çekek yerinde onarım için bulunan bir yatta tadilat yapan kişi düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 09:39 Güncelleme: 31.05.2025 - 09:39
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        Ayvalık'ta onarımı yapılan yatta düşen kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Ayvalık İlçe Belediyesi'ne ait yat çekek yerinde onarım için bulunan bir yatta tadilat yapan kişi düşerek yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, yat çekek yerinde karada onarım yapılan bir yatın ikinci katından, makine bölümüne bir kişinin düştüğü bilgisine ulaşan sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaştı.

        Ekipler, yaralı H.S'yi bulunduğu yerden kurtardı.

        Yaralı H.S, sağlık ekiplerce kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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