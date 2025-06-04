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        Balıkesir'deki operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:59
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        Balıkesir'deki operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldı.

        Bunun üzerine çalışma başlatan polis, 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçildi.

        Yakalanan şüpheliler F.İ. ve S.D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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