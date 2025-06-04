Balıkesir'deki operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldı.
Bunun üzerine çalışma başlatan polis, 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçildi.
Yakalanan şüpheliler F.İ. ve S.D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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