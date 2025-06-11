Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S. (30), H.A. (32) ve M.H.A'nın (38) kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.
Şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda, 18 parça halinde toplam 19 kilo 888 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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