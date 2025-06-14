Balıkesir'de iş makinesini temizlerken elektrik akımına kapılan kişi öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde işyerinde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Yolören Mahallesi'nde bir iş yerinde, R.Ç. (31), forklifti tazyikli su tabancasıyla temizlediği sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Edremit'teki özel bir hastaneye kaldırılan R.Ç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı. Kazanın kesin nedeni ve sorumluların tespiti için çalışmalar devam ediyor.