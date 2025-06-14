Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de iş makinesini temizlerken elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde işyerinde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 19:21 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de iş makinesini temizlerken elektrik akımına kapılan kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde işyerinde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

        Yolören Mahallesi'nde bir iş yerinde, R.Ç. (31), forklifti tazyikli su tabancasıyla temizlediği sırada elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Edremit'teki özel bir hastaneye kaldırılan R.Ç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı. Kazanın kesin nedeni ve sorumluların tespiti için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!

        Benzer Haberler

        Burhaniye'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Burhaniye'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de biçerdöverle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de biçerdöverle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Balıkesirspor'da Ertekin'e veda
        Balıkesirspor'da Ertekin'e veda
        Ferdi Zeyrek'in resmi Altıeylül ilçesindeki okulun duvarına çizildi
        Ferdi Zeyrek'in resmi Altıeylül ilçesindeki okulun duvarına çizildi
        Balıkesir'de yenilenen sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi açıldı
        Balıkesir'de yenilenen sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi açıldı
        Ayvalık Halk Eğitim Merkezi'nin görsel sanatlar sergisi açıldı
        Ayvalık Halk Eğitim Merkezi'nin görsel sanatlar sergisi açıldı