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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:25 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:25
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        İlçeye bağlı kırsal Sarıfakılar Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İlk ihbardan 10 dakika sonra müdahale edildiği bildirilen yangında 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 70 personel görev yapıyor.

        Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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