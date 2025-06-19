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        Balıkesir'de orman yangını riski nedeniyle biçerdöverle hasat ve balya bağlama işlemlerine kısıtlama

        Balıkesir Valiliği, orman yangını riski sebebiyle havaların sıcak seyredeceği 20-24 Haziran tarihlerinde 12.00-18.00 saatleri arasında biçerdöver ve balya yapım makinelerinin kullanımını kısıtladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 19:00 Güncelleme: 19.06.2025 - 19:00
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        Balıkesir'de orman yangını riski nedeniyle biçerdöverle hasat ve balya bağlama işlemlerine kısıtlama
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        Balıkesir Valiliği, orman yangını riski sebebiyle havaların sıcak seyredeceği 20-24 Haziran tarihlerinde 12.00-18.00 saatleri arasında biçerdöver ve balya yapım makinelerinin kullanımını kısıtladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte hububat üretim sezonu hasat çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekildi.

        Balıkesir Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan verilere göre hava sıcaklıklarının 20-24 Haziran tarihlerinde yüksek seyredeceğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Rüzgarın da etkisiyle, biçerdöver ile hububat hasadı yapılması durumunda yangın risklerinin artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle, tarım arazilerimizdeki yangın riskinin azaltılması amacıyla, 20-24 Haziran tarihleri arasında (5 gün) süreyle 12.00-18.00 saatleri arasında biçerdöver ile hububat hasadı ve balya bağlama işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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