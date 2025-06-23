Balıkesir'de otomobilin büfe ile otelin duvarına çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin büfe ile otelin duvarına çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 23.06.2025 - 12:07 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:07 facebook

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