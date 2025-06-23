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        Balıkesir'de otomobilin büfe ile otelin duvarına çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin büfe ile otelin duvarına çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 12:07 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:07
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        Balıkesir'de otomobilin büfe ile otelin duvarına çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde otomobilin büfe ile otelin duvarına çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Naz Ustalı’nın kullandığı 10 US 128 plakalı otomobil, Mithatpaşa Mahallesi 15 Eylül Caddesi’nde yol kenarındaki büfe ile otelin duvarına çarparak devrildi.

        Sürücünün eşi Murat Ustalı (36), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılan Naz Ustalı, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Murat Ustalı'nın iş insanı olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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