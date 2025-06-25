Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İlçeye bağlı kırsal Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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