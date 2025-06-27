Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Ekipler, 3 helikopter, 3 uçak, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 1 dozer, 1 treyler ve 70 personelle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Pamukçu Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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