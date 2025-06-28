Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Halılar Mahallesi'ndeki arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.