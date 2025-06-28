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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Havran ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 28.06.2025 - 13:16
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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        İlçeye bağlı kırsal Halılar Mahallesi'ndeki arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana ulaştı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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