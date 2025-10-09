Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kurulan butik mandırayla kadın istihdamının artırılması hedefleniyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda "50 Peynirli Şehrim" projesi kapsamında hayata geçirilen Sındırgı Belediyesi Butik Mandıra Tesisi üretime başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 18:06 Güncelleme: 09.10.2025 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de kurulan butik mandırayla kadın istihdamının artırılması hedefleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda "50 Peynirli Şehrim" projesi kapsamında hayata geçirilen Sındırgı Belediyesi Butik Mandıra Tesisi üretime başladı.

        Projenin yürütücüsü Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) desteğiyle hayata geçirilen tesis, bölgedeki kadın istihdamını artırmayı, yerel üretimi desteklemeyi ve Balıkesir'in zengin peynir kültürünü markalaştırmayı hedefliyor.

        Sındırgı Belediyesinin desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Sındırgı Emekçi Kadınlar Kooperatifi, butik mandırada üretime başladı.

        Günlük yaklaşık 500 kilogram sütün işlendiği mandırada, yerel üreticilerden toplanan sütler, Süt Birliği kontrolünden geçerek mandıraya ulaştırılıyor. Katkısız sütlerden doğal sepet peyniri, lor ve isteğe bağlı olarak köy peyniri üretiliyor.

        Sade, kekikli, çörek otlu ve acılı gibi çeşitleriyle raflardaki yerini alan sepet peyniri tüketicilerden tam not aldı.

        - "Kadın emeğiyle dünya markası olma hedefi"

        Sındırgı Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Selda Yüksel, projenin bölge kadınları için umut olduğunu belirterek şunları söyledi:

        "Şimdilik ürün çeşitliliğimiz sınırlı olsa da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Satışlarımız arttıkça hem üretim kapasitemizi hem de istihdamı büyütmeyi hedefliyoruz. Balıkesir ve Sındırgı'nın özgün peynirlerini dünya çapında tanıtmak istiyoruz. Kadın emeğine destek vermek isteyen herkesi kooperatifimizden alışveriş yapmaya davet ediyoruz."

        "50 Peynirli Şehrim" projesiyle Sındırgı, kadın emeğini ve yerel üretimi destekleyen örnek bir kırsal kalkınma modeli olarak öne çıkıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Boşanmayı doğruladı
        Boşanmayı doğruladı
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum

        Benzer Haberler

        Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali 16 Ekim'de başlayaca...
        Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali 16 Ekim'de başlayaca...
        Manyas'ta kadın kooperatifi huzurevi sakinlerini ağırladı
        Manyas'ta kadın kooperatifi huzurevi sakinlerini ağırladı
        Ortaokul öğrencilerden Gazze'ye destek klibi
        Ortaokul öğrencilerden Gazze'ye destek klibi
        Edremit'te 38. Ahilik Haftası kutlandı
        Edremit'te 38. Ahilik Haftası kutlandı
        Sındırgı'da depremden etkilenen üreticilere çadır desteği
        Sındırgı'da depremden etkilenen üreticilere çadır desteği
        Sındırgı'da ortaokul öğrencileri Gazze'ye destek için klip çekti
        Sındırgı'da ortaokul öğrencileri Gazze'ye destek için klip çekti