Balıkesir Kitap Fuarı açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Balıkesir Kitap Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki fuarın açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kitabın insanı, insanın da dünyayı değiştirdiğini söyledi.

Türk edebiyatının nice büyük isimlerinin yolunun Balıkesir'den geçtiğini aktaran Akın, şöyle konuştu:

"Modern hikayeciliğin, öz Türkçemizin, milli kimliğimizin öncü isimlerinden Ömer Seyfettin, gözlerini Gönen'de dünyaya açtı. Anadolu insanının en saf duygularını, en gerçek yaşamını, tertemiz bir Türkçe ile ölümsüzleştiren Sabahattin Ali'nin çocukluğu Edremit'in sokaklarında geçti. Şiiriyle devrim yaratmış, fikirleriyle ufuk açmış Attila İlhan ve kurguladığı ölümsüz karakterlerle, romanlarıyla edebiyatımızın modernleşmesine büyük katkılar sunan Yusuf Atılgan'ın yolu da Balıkesir Lisesinden geçti."