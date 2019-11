Can dostlarımız güvende Otel konforunda barınak

İvrindi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, barınakta hayvanların tam teşekküllü modern bir hastane konforunda bakım ve tedavilerinin yapıldığını ifade ederek can dostlarımızın güvende olduğunu söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İvrindi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan barınakta hayvanların bakımı, beslenmesi gibi konularda detaylı bilgi alan Başkan Yılmaz, barınağın 20 bin 500 m2 alan ile Türkiye çapında en büyük ve en donanımlı merkezlerinden birisi haline geldiğini söyledi. 2014 yılından buyana tesislere 19 bin 102 sokak hayvanının geldiğini belirten Başkan Yılmaz, 4 bin 725 hayvanın sahiplendirildiğini, 16 bin 520 hayvanın da bakımının ve kısırlaştırılmasının yapıldığını söyledi.



"Can dostlarımız güvende"

Günümüze kadar yerinde ve barınakta toplam 27 bin 500 sokak hayvanın tedavi edildiği bilgisini veren Başkan Yılmaz, "Tesisimizde yapılan çalışmalar ile gelecek kuşaklara hayvan sevgisi ve doğa bilincini aşılıyoruz. Burada yapılan çalışmalarla ilgili çocuklar ve vatandaşlarımızı bilgilendiriyor, bakımevlerimize gelen vatandaşlarımız ve genç ziyaretçilerimiz bulundukları süre içerisinde iyi vakit geçirebilmeleri ve vatandaşlarımıza hayvan sevgisi kazandırmak için her türlü sosyal faaliyet ve aktivite gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük hayvan barınaklarından birisi olan tesisimizde ameliyathane, röntgen çekim alanı, laboratuvar gibi bölümlerimiz sayesinde tüm hayvanlarımızın hastalıkları tespit edilerek tedavi olmalarını sağlıyoruz. Sivil toplum kuruluşları ve gönüllü hayvansever vatandaşlarımız ile iletişim halinde sokaklara barınma ve beslenme desteği sağlıyoruz" dedi.



Tam teşekküllü barınak

Sokak hayvanlarının sağlık ve refahı için hassasiyet ile hizmet veren İvrindi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde; 9 veteriner hekim, 6 tekniker, 1 Radyoloji teknikeri ve diğer tesis faaliyetlerinde bulunan 20 personel olmak üzere, toplam 36 personel çalışıyor. 7/24 hizmet için hazır halde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Nakil Araçları, Büyükşehir Belediyesi 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, ALO 153 ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na iletilen ihbarlara da hassasiyetle hızlı bir şekilde çözüm üretiyor.

