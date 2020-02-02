Balıkesirspor - Altay maçının ardından Adıgüzel: "Alınan bir puan çok değerli" Tandoğan: "Futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaptılar"

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Balıkesirspor sahasında Altay ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, "3 puan olsaydı tabi ki çok güzel olurdu ama alınan bu puan da çok değerli" dedi. Rakibin güçlü bir ekip olduğunu belirten Adıgüzel, "Devre arasındaki giden oyuncuların yerine takımı bu hale getirmek çok kolay işler değil. Adana Demirspor maçında aldığımız ağır yenilginin ardından bir moral bozukluğu oluştu. Daha sonra toparlandık ve Erzurumspor'la çok üstün bir oyun oynadığımız halde puan alamadık. 3 puan olsaydı tabii ki çok güzel olurdu ama alınan bu puan da çok değerli. Önümüze bakmamız lazım, oyuncularımızın kendilerine güvenlerini sağladıklarını düşünüyorum. İyi bir futbol da oynadığımızı düşünüyorum ama rakibimiz de iyi mücadele etti. O nedenle aldığımız puanla yolumuza devam edeceğiz. Futbolcularımızı kutluyorum, seyircilerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda puanlar alacağız bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.



Tandoğan: "Pozisyona da girdik ama olmadı"

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise, istedikleri bütün pozisyonlara girdiklerini ama değerlendiremediklerini belirterek, "Maçın her anında oyuncularımızın gol atmak için tüm çalışmalarımızı gösterdiğimiz şekilde uygulamaya çalıştık. Pozisyona da girdik ama olmadı. Rakibimizin çok fazla hücum etkinliği yoktu. Birkaç tane uzun toplarla geldikleri ara toplar vardı. Üç puan alsaydık bizim için çok farklı olurdu. Futbolcularımız elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar. Tüm mücadeleyi verdiler ama olmayınca olmuyor. Çizgiden top çıktı. Önümüzdeki Boluspor maçına hazırlanmaya hemen başlayacağız" dedi.

BALIKESİR 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:44

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