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Gömeç’te Eşref Uslu farkı

İHA

Gömeç’te Eşref Uslu farkı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, kısa bir süre önce Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanı seçilen Eşref Uslu görevinbe hızlı başladı.
Göreve geldir gelmez AK Parti’ye modern bir ilçe binası kazandıran Başkan Uslu, dur durak bilmeden gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında roman mahallesinde yaşayan engelli bir çocuğa da akülü sandalye temin edilmesini sağladı.
Bu kapsamda; Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar’ın destekleriyle temin ettikleri akülü sandalyeyi ihtiyaç sahibi vatandaşlardan merhum Rasim Demirtaş’ın engelli Kızı Ebru Demirtaş ‘a teslim eden Eşref Uslu, Demirtaş Ailesi’ni sevindirdi.
Gömeç’te sıkılmadık el, adım atılmadık bir karış yer bırakmadan çalışmalarını sürdüren AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Uslu ve ekibi, tıpkı Ebru Demirtaş gibi ihtiyaç sahibi olan vatandaşların sorunlarının çözümlenmesi için faaliyetlerine ara vermeden sürdüreceklerinin de mesajlarını vermeyi ihmal etmiyorlar.

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