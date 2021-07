Kamp tutkunlarının yeni gözdesi doğal şehir Sındırgı

Kamp tutkunları pandemi kısıtlamaları sonrası yeni normal hayata geçiş sürecini fırsata çevirdiler. Kampseverler Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde karavanları ve çadırları ile doğal bir şölenle buluştu.

Korona virüs salgını nedeniyle doğadan uzak kalan kamp tutkunları, yeniden eski günlerine dönmeye başladı. Doğal güzelliği ve temiz havasıyla öne çıkan, Çay gören barajı, ulus dağı ve Emendere termalleri, kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyen kampçılar, Sındırgı’nın doğal mekanlarında yer aldı. Sındırgı ilçesindeki Çay gören barajı, ulus dağı ve Emendere termale Balıkesir ilinden gelen kamp severler karavanları ve kurdukları çadırlarda keyifli günler geçirdi. İlçeye gelen doğaseverler ilk gün Çaygören barajının temiz havasıyla birlikte mavi ve yeşilin buluştuğu bir sabaha uyandı. Kampçılar doğa ile baş başa kalma fırsatını yakaladılar. Çok bilinmemekle birlikte keşfedilmemiş, 1769 metre yükseklikte olan Ulus dağına çıkarak inanılmaz bir görsel şölen yaşadılar. Doğal şehrin yeşil ve temiz havasıyla buluşan doğaseverler kamp yapmak isteyenlerin Sındırgı tam olarak aradığı adres diyerek konuştu. Doğal şehrin doğal ortamında keyifli vakit geçiren kampçılar bütün hijyen kurallarına ve temizlik, dezenfektan kontrollü olarak devam etti. Kamp ateşi sıcaklığında harika sohbet gerçekleştiren gezginler Sındırgı’nın kamp yapmak için birçok yerin olduğunu ve aramak zorunda kalmayacaklarını belirtti.

Şehir gürültüsünden uzaklaşmak, doğa ile baş başa kalmak isteyen kamp tutkunları, çay gören barajında huzurlu bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. Doğal güzellikleriyle zengin olan Sındırgı ilçesi doğaseverlerin bir numaralı tercihi haline geldi. Farklı sosyal gruplardan bir araya gelen kamp severler günlük hayatın koşturmacasından uzaklaştı.

‘Sındırgı gelip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi’

Balıkesir’den 3 gün 2 gece plan yaparak hafta sonu tatilini geçirmek için karavanı ile Sındırgı’ya geldiğini söyleyen Barış Bozaner "Şöyle bir şey ben Balıkesirliyim Sındırgı bizim en güzel ilçelerimizden bir tanesi. Doğa harikası, birçok alanda burası çay gören barajı olduğumuz yer. Yani program yapıyoruz ama şöyle bir şey günümüz yetmiyor. Yani insanlar aramakta veya bulmakta zorluk çekebilir. Sındırgı’ya geldiğiniz zaman böyle bir sıkıntınız yok. Bugün çay gören barajındayız yarın ulus dağına çıkıyoruz. Ulus dağının tepesinden öyle bir görsel var ki Bursa’nın ışıkları gözüküyor. Onun dışındaki bölümde de bir sonraki günümüzü Emendere’ye ayıracağız. Emendere’de sıcak doğal kaynak suları, havuzlar hakikaten bu konuda biz Belediye Başkanımızın davetlisiyiz. Gelin buyurun bir görün dedi. Sağ olsun bizi sosyal medyadan görmüş gezip dolaştığımızı. Biz her yere gittiğimiz gibi kaz dağlarına, çatal dağa gittiğimiz gibi ulus dağına da çıkıyoruz. Ama çay gören barajı müthiş. Yani yeşili, doğası, ağacı mis gibi bir hava şu anda. Hakikaten Sındırgı gelip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi bence’’ dedi.

Sındırgı’nın doğası keşfedilmeye değer

Sındırgı’nın doğasını keşfetmek için bölgeye kamp yapmaya gelen Selçuk Işık, "Neden Sındırgı öncelikle çok doğal şehir. Çok doğal bir ilçemiz, Balıkesir’in güzide bir ilçesi. Biz Balıkesir’de yaşıyoruz ama dediğim gibi ben burada okudum 2 yılımı burada geçirdiğim için burayı çok seviyorum. Doğası olsun, insanları olsun ben çok seviyorum yani burasını. O yüzden Sındırgı’nın bende çok ayrı bir yeri olduğu için buraya gelip burada kamp yapmayı burayı keşfetmeyi çok seviyorum. Yani off road sporu biraz zor ama hani eğlenceli bazen riskli bunun ardından bazen tehlikeli olabiliyor. Ama keyif veren şeyler engelleri aşıp o keşfetme duygusu bizim çok hoşumuza gidiyor o yüzden off road yapmayı karavanlarımızla keşfedilmemiş yerlerde, daha çok insanların girmemiş olduğu yerlerde doğaya zarar vermemek tabi şartıyla keşfedilmemiş yerlerde kamp yapmayı ço0k seviyorum. Karavanda kamp yapmak bende 1 senedir karavan var daha öncesinde çadırda kalıyordum. Tabii çadıra göre çok lüks karavan. Ama kimisine göre biraz sıkıntılı olabiliyor. Yani konforlu olmayabilir. Soğuğu var, kışı var, yağmuru var, çamuru var ki bahsettiğim gibi daha çok yüksek yerlerde kamp yapmayı daha çok seviyoruz. Karlı havalarda yaptığımız çok kamplar oldu. Yağmurlu havalarda tabii ki. Bazen çok soğuk olabiliyor, yazın sıcak olabiliyor. Ama genel manada çok keyif alıyoruz" dedi.

Sındırgı’nın doğasını çok sevdiğini ve kamp yapmak için buranın tercih edilmesini söyleyen Ali Karaman, "Sındırgı’ya daha önce birkaç sefer gelmiştim. Kamp yapma gezme fırsatım olmadı. Sındırgı zaten güzel bir ilçemiz. Sabahtan beri geziyoruz, dolaşıyoruz çok güzel mekanları var çok güzel doğası var. Göletleri güzel, bugün burada kam kuracağız. Kamp yapmak isteyenler tavsiye ederiz zaten bundan sonra bizim ekibimiz var Balıkesir’de büyük ihtimalle de zaten bundan sonra da rotamız burada muhakkak olacak’’ dedi.

