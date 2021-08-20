Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslan İzmir-Konak kaymakamlığına atandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin başarılı kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İzmir’in Konak ilçesi kaymakamlığına atandı.

Kaymakam Görgülüarslan’ın terfi ettiği bir atama olarak değerlendirilen karar kapsamında, Ayvalık kaymakamlığı görevine ise BilecikBozüyük Kaymakamı Hasan Yaman getirildi. Başarılı çalışmaları, mütevazı kişiliği ve insancıl tavırlarıyla Ayvalık’ta 7’den 77’ye herkesin gönlünde taht kuran Gökhan Görgülüarslan’ın İzmir’e atanması ilçede üzüntüyle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.