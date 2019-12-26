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HaberlerEnerji

Balıkesir RES'in ilk fazı tamam

Ağaoğlu Enerji Grubu, 125 MW Kurulu güce ve yaklaşık 850 milyon liralık yatırım değerine sahip Balıkesir Tatlıpınar RES projesinin ilk fazını devreye aldı. Proje ikinci fazın 2020’de devreye alınması ile tamamlanmış olacak. Grubun toplam kurulu gücü 227MW’a ulaşacak

RES
HABERTURK.COM

Balıkesir Tatlıpınar RES’in 20 MW’lık ilk fazı işletmeye alındı. 2020’de devreye girecek ikinci fazın tamamlanmasıyla grubun toplam kurulu gücü 227MW’a ulaşacak. Yılda 823 milyon kWh elektrik üretimi ile 270 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak.

Türkiye ekonomisinin durgunluk psikolojisine yenilmemesi gerektiğini belirten Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı Hakkı Ağaoğlu “Tamamlandığında 125 MW kurulu güce sahip olacak Balıkesir Tatlıpınar RES projemizin 20MW’lık ilk fazını devreye aldık ve üretime başladık. 2020 yılı içerisinde ikinci fazı da tamamlayarak yaklaşık 850 milyon lira değerinde bir yatırımı gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Ağaoğlu Enerji Grubu Genel Müdürü Ersan Gülay ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

“Bu projemizin tamamlanması ile grubun bugüne kadar geliştirip hayata geçirdiği enerji santrallerinin toplam gücü 550MW’ı buluyor. Enerji alanında yeni fırsatlara bakıyoruz. Yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

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