Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan, Oğuz Terzi, Mehmet Şengül
Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Oğuzhan Çapar (Dk. 46 Bezjak),Arb Manaj (Dk. 71 Abdulkadir Özgen),Cemal Kızılateş (Dk. 90+2 Muhammed Ali Doğan),Birol Parlak, Enes İslam İlkin (Dk. 76 Hasan Özkan),Taşkın Çalış, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 90+2 Doğa İşeri)
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 71 İbrahim Yılmaz),Levent Ayçiçek (Dk. 82 Eslem Öztürk),Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 90+3 Koray Kılınç),Ali Yaşar, Abazaj (Dk. 71 Ethemi),Mirkan Aydın (Dk. 71 Etoga)
Goller: Dk. 12 Rroca, Dk. 90+1 Etoga (İstanbulspor),Dk. 63 Manaj (Penaltıdan) (Aydeniz Et Balıkesirspor)
Kırmızı kart: Dk 90+2 Bezjak (Aydeniz Et Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Oğuzhan Çapar, Dk. 44 Mert Örnek, Dk. 63 Birol Parlak, Dk. 69 Cemal Kızılateş (Aydeniz Et Balıkesirspor),Dk. 64 Wellington (İstanbulspor)
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