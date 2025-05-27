Balıklıgöl’ün hikâyesi dijital sanatla canlandı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki üçüncü durağı Şanlıurfa, kültür ve sanatı buluşturan etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Festival kapsamında Balıklıgöl’deki Rızvaniye Medresesi’nde gerçekleştirilen “Işıkla Ateş Arasında” mapping gösterisi şehirde görsel bir şölen sunuyor.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bu çalışmada; Balıklıgöl efsanesi, dijital zamanın görsel diliyle yeniden yorumlanarak ateş, su, dua ve zaman kavramlarını ebru desenleri akışında yansıtıyor.

Sanatçı Hakan Yılmaz’ın, “Hz. İbrahim’in devasa bir ateşin içine düşeceği anda ateşin suya, içindeki odunların da balığa dönüştüğü” hikâyeden ilham aldığı eser, bir ışık gösterisinin ötesinde, ateşin suya dönüştüğü, inancın taşa kazındığı bir hafızayı yeniden okuyor.

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IŞIK DANSININ ARKASINDA YATAN KADİM HİKÂYE

Küratör İsmail Erdoğan, dijital sergiye inanılmaz bir ilgi olduğunu belirterek, “Hz. İbrahim ve Balıklıgöl’ün hikayesi anlatıyoruz. Tabii ki Balıklıgöl’ün hikâyesini Balıklıgöl’de anlatmak en doğrusu olurdu. Rızvaniye Medresesi’nin duvarını belirledik çünkü duvardaki kemerler bize güzel bir hareket imkânı tanıyordu.