Çekmeköy'de eşiyle tartışan Ayşe Y. (45),apartmanın ikinci katından kendini aşağı attı. Hastaneye kaldırılan Ayşe Y. kurtarılamadı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, Çekmeköy Soğukpınar Mahallesi'nde 14 Ekim Pazartesi saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ziyaeddin Y., eşi tarafından eve alınmadı. Bunun üzerine aralarında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından Ayşe Y., ikinci katın balkonundan aşağı atladı. Ağır yaralanan Ayşe Y. kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

'Aile içi şiddet' ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlattı. Olaydan iki gün sonra polise teslim olan Ziyaeddin Y., emniyetteki işlemlerinin ardından 'eşinin ölümüne sebebiyet verdiği' iddiasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.