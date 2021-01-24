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Balkonları kış bahçelerine dönüştürmek için dekorasyon tüyoları

Koronavirüs salgını kendimizin ve ailemizin sağlığını korumak için, bizleri evde daha fazla vakit geçirmeye ve adeta gönüllü karantinaya zorluyor. Bu nedenle yeşilden kopamayanlar balkon ya da teraslarını kış bahçesine dönüştürmek istiyor. Peki bahçe keyfini doyasıya yaşamak isteyenler ne yapmalı? İşte balkonları kış bahçelerine dönüştürmek için fikirler

Balkonları kış bahçelerine dönüştürmek için dekorasyon tüyoları

Kış gelince doğadan kopup, evlere kapanmak hepimizi hüzünlendiriyor. Ancak bu yıl, bu hüznü daha da derin hissediyoruz. Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi, kendimizin ve ailemizin sağlığını korumak için, bizleri evde daha fazla vakit geçirmeye ve adeta gönüllü karantinaya zorluyor.

Gönüllü karantina, sosyal ve dışa dönük bireyler için zorlayıcı olsa da, evlerinde canlı bir yaşam enerjisiyle tasarlanan bahçesi olanlar için bu kış yine keyifli bir sezon olmaya aday görünüyor.

Bir zamanlar yalnızca büyük konaklarda ya da köşklerde görmeye alışkın olduğumuz kış bahçeleri giderek yaygınlaşıyor. Pek çok kişi kendi balkon ya da terasını, bahçede ayırdığı küçük bir alanı, bahçeye dönüştürerek kışın da bahçe keyfini sürdürüyor.

Isıtma ve soğutma tesisatına sahip olan ve dinlenme amacı ile zaman geçirilebilen kış bahçeleri, kullanıcıya hava şartlarının uygun olmadığı dönemlerde de doğayı ve yeşili yakından hissedebilme imkânı tanıyor.

Günümüzde birçok değişik tasarımla karşımıza çıkan kış bahçelerinin, evlere metal ve cam düzeylerle bağlandığını belirten iç mimar Çiğdem Yazıcı, bu bahçelerin farklı bitkilere ev sahipliği yapan keyifli mekanlar olduğunu belirtiyor.

Kış bahçelerinin evin mimari kimliğini tamamlaması gerektiğini de belirten Yazıcı, hayatı bu kış evine sığdıracak olanlara, bahçe keyfini doyasıya yaşayacakları dekorasyon tüyolarını da veriyor. İşte o tüyolar:

İÇ MEKAN MOBİLYALARI BAHÇELERE ÇIKTI

• İç tasarımda kullandığımız ahşap, hasır gibi malzemelerden yapılmış sandalye, masa, sehpa gibi mobilyaları kış bahçelerinin de vazgeçilmezleri haline geldi.

• Daha fazla vakit geçirme ihtiyacından dolayı, kış bahçenizde açık mutfak oluşturmayı ihmal etmeyin. Böylece ikindi çayları, kahvaltılar daha da keyifli olabilir.

• Bahçelerimizi canlı tutmak için aklımızda yer eden ilk renk olarak yeşili bol bol görmek isteriz. Buna bağlı olarak her mevsim yaşayan bitkileri kullanmak, bu yeşil atmosfere katkı sağlar. Ancak mevsimlik bitkileri kullanırken de dikkatli olmakta fayda var. Çünkü mevsimi geçtiğinde yenilenmeleri gerekecek. Bunun yerine bodur nandina, sarı taflan, phormium, lavanta veya defne gibi her mevsim yaşayan ama bahçenizi de renkli ve canlı gösterecek bitkileri/ağaçları tavsiye ederiz.

• Aydınlatma konusunda da gün ışığından verimli faydalanamayan mekanlarda ana aydınlatma ürünleri dışında spot veya mobilyalarda led ışıkları tercih ediyoruz. Ayrıca bu mekanlarda dekoratif olarak mekanın havasını değiştirecek ve loş ortam yaratacak lambaderler ve minik uzatmalı ampuller kullanım önerilerimiz arasında yer alıyor.

• Kış bahçesinin konumuna dikkat. Gün ışığının alınması, rüzgarın yönü, bahçeye hakimiyet ve görüş açısı, mekana ulaştıracak yaya yolu vs. bunların hepsi önemli etkenlerdir.

• Bu mekanlarda genelde malzeme olarak cam kullanılıyor fakat camın sıcak havalardaki sera etkisini, soğuk havalarda da sağlıklı şekilde iklimlendirme meselesini çözerek kullanmanızı tavsiye ederiz.

• Çatılarda daha fazla ışık almak adına malzeme olarak cam kullanımı öncelikli düşünülüyor. Görselliği açısından da büyük bir hevesle cam çatı tercih eden ev sahiplerimiz; sonrasında zaman geçtikçe uçan minik dostlarımızın kirleriyle karşılaşıyor. Bu nedenle daha fazla ışık alma adına cam yerine açılıp kapanabilen modern çatı sistemlerini öneriyoruz.

• Kış bahçeleri ısıtma sisteminde mümkünse yerden ısıtma sistemini tercih ediyoruz. Daha sonrasında klimalar ve görüntü sebebiyle şömineler yine tercihlerimizde ilk sıralarda yer alıyor.

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