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Ballon d'Or ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte adaylar

Ballon d'Or ödül töreni için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen "Ballon d'Or" her sene en iyi performansı gösteren futbolcuya veriliyor. Fransa'da gerçekleştirilecek ve bu yılın en iyi futbolcusunun belirleneceği ödül töreni öncesi "Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta?" soruları merak konusu oldu. İşte 2022 Ballon d'Or adayları...

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  • Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ballon d'Or 2022 adayları kimler?

    Ballon d'Or 2022 bugün sahibini bulacak. Adayları ağustos ayında açıklanan Ballon d'Or ödül töreni sporseverler tarafından araştırılıyor. 7 kez kazanarak en çok Ballon d'Or ödülüne sahip olan Messi, bu sene aday gösterilmedi. Messi gibi, bir başka PSG yıldızı Neymar da sandıktan çıkarıldı. İşte 2022 Ballon d'Or ödül töreni detayları...
  • Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ballon d'Or 2022 adayları kimler?

    BALLON DO'R NE ZAMAN? 

    France Football tarafından düzenlenen organizasyon 17 Ekim 2022 Pazartesi 21.30'da başlayacak. Tören Theatre du Chatelet'de yapılacak.
  • Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ballon d'Or 2022 adayları kimler?

    BALLON DO'R HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Ödül töreni 21.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden canlı olarak yayımlanacak.
  • Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ballon d'Or 2022 adayları kimler?

    BALLON DO'R ADAYLARI

    Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Casemiro, Karim Benzema, Luka Modric, Antonio Rudiger (Real Madrid), 

    Rafael Leao, Mike Maignan (AC Milan), 

    Christopher Nkunku (RB Leipzig), 

    Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz, Fabinho, Darwin Nunez, Virgil van Dijk (Liverpool), 
  • Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ballon d'Or 2022 adayları kimler?

    Joshua Kimmich, Sadio Mane (Bayern Munich), 

    Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Joao Cancelo, Erling Haaland (Manchester City),

    Robert Lewandowski (Barcelona), 

    Son Heung-min, Harry Kane (Tottenham Hotspur), 
  • Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ballon d'Or 2022 adayları kimler?

    Sebastien Haller (Borussia Dortmund), 

    Cristiano Ronaldo (Manchester United), 

    Dusan Vlahovic (Juventus), 

    Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

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