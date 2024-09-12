Balotelli'den dedikodulara cevap!

Tecrübeli forvet Mario Balotelli, son haftalarda gerçekleştirdiği antrenmanları sosyal medya hesabında paylaştı.

Bu paylaşımlar beraberinde çeşitli dedikoduları da getirdi.

Adı Suudi Arabistan, ABD ve İtalya'daki kulüplerle anılsa da, Balotelli şu anda bireysel olarak çalışmayı sürdürüyor. Balotelli, kendisi hakkında çıkan transfer dedikodularını yalanlayarak, doğru projeyi bulana kadar formunu korumaya odaklandığını belirtti.