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Bal üreticisi Balparmak, geleceğe yönelik hedeflerini 40'ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda açıkladı.

Balparmak'ın pazarın yüzde 51'ine sahip olduğunu söyleyen Altıparmak, "2019 yılında ciroda 300 milyon TL, ihracatta ise 2.3 milyon dolar rakamını yakaladık, yüzde 30 büyüdük. 40'ıncı yılımız olan 2020 hedefimiz ise ciroda 350 milyon TL rakamını yakalamak. Ayrıca pazar liderliğimizi korumak, ihracat hacmimizi artırmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor. Uzun dönem hedefimiz ise Balparmak'ı dünyadaki bal markaları arasında ilk sıraya taşımak" dedi.

Balparmak'ın ihracatı ile ilgili bilgiler paylaşan Altıparmak, "1994 yılından bu yana Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, Çin, Azerbaycan, Singapur, Japonya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle katma değerli ve fonksiyonel ürünlerimizle Ortadoğu ve Kuzey Amerika gibi yeni pazarlara girmeyi, Avrupa ülkelerindeki ulusal market zincirlerinde varlığımızı koruyarak yaygınlaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Pandemi sürecinin başından itibaren bal ve propolis gibi bağışıklığı destekleyici ve sağlık faydası olan doğal ürünlere olan talebin arttığını hatırlatan Altıparmak, bu çerçevede ambalajlamadan dağıtıma tüm aşamalarda gıda güvenliği ve hijyen konularında hassasiyetle üretime kesintisiz devam ettiklerini söyledi.

AKADEMİDEN 104 ARICI MEZUN OLDU

Özen Altıparmak, Balparmak'ın 40 yıldır el ele çalıştığı arıcıları ve arıcılık mesleğine karşı da sorumlu olduğunu belirterek, Balparmak Arıcılık Akademisi'ni başlattıklarını kaydetti. Altıparmak, "Ülkemizde arıcılık, bir ata mesleği olarak icra ediliyor. Ancak genç nesil baba mesleğini sürdürmek için pek de istekli değil. Kadınlar da bu mesleğe yönelmiyor. Bütün bunlar arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliği adına büyük risk. Ayrıca arısütü, polen, propolis gibi bala kıyasla ekonomik değeri daha yüksek olan bu arı ürünlerinin üretimi de yeterli düzeyde değil. Biz de tüm bu tespitlerden yola çıkarak 2018 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) katkılarıyla Muğla'nın Ula ilçesindeki yerleşkemizde Balparmak Arıcılık Akademisi'ni kurduk. Akademi'de, uzaktan eğitimin yanı sıra teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan 52'si kadın olmak üzere 104 arıcı adayına, BALDER (Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu) sertifikasıyla birlikte, iki adet arılı kovan vererek mesleğe ilk adımı atmalarına katkı sağladık" bilgisini paylaştı.

Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, arının doğa ve toplum yaşamına katkıları hakkında toplumda farkındalık yaratmayı da görev olarak gördüklerini söyledi.

70 BİN KİŞİYE ULAŞACAK

Arıların doğa ve insan için önemi, ekosisteme katkıları ve arıları korumak için neler yapılabileceği konusunda farkındalık yaratmak için geçen yıl TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Arılar Varsa Yarınlar Var projesini hayata geçirdiklerini anlatan Altıparmak, "Proje kapsamında ilkokullarda 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine 2 ders saati boyunca arının önemine ilişkin eğitimler veriyoruz. Projenin uygulandığı illerde kuracağımız farkındalık stantlarının yanı sıra Arıların İzinde Bisiklet Turları ve internet sitesiyle daha fazla kişiye ulaşacağız. Üç yıl sürecek projemizin sonunda 50 ilde, 46 bin 500'ü çocuk olmak üzere toplamda 70 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.