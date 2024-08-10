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        Haberler Bilgi Yaşam Bana Masal Anlatma filminin konusu ve oyuncu kadrosu: Bana Masal Anlatma filminin konusu nedir?

        Bana Masal Anlatma filminin konusu ve oyunucu kadrosu

        Bana Masal Anlatma filmi beyazperdenin ardından 10 Ağustos Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği film, 2015 yılında gösterime girmiştir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Bana Masal Anlatma filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 16:36 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:39
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        Başrollerini Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt'un paylaştığı Bana Masal Anlatma filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Film, sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesini konu almaktadır. İşte Bana Masal Anlatma filminin konusu ve oyuncuları...

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        BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesi.

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        BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Fatih Artman - Rıza

        Hande Doğandemir - Ayperi

        Devrim Yakut - Selma

        Erdal Tosun - Cemal

        Tarık Ünlüoğlu - Timur

        Gürkan Uygun - Jilet Ali

        Cihan Ercan - Kubilay

        Burcu Biricik - Ezgi

        Cengiz Bozkurt - Nafi

        Berat Yenilmez - Yaşar

        Ani İpekkaya - Madam

        Sadi Celil Cengiz - Haktan

        Neslihan Aker - Nalan

        Gökçe Bahadır - Neriman

        Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası

        Çağlar Ertuğrul - Haşmet

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        BANA MASAL ANLATMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Bana Masal Anlatma filminin çekimler İstanbul, Suriçin'nde gerçekleşti.

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