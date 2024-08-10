Bana Masal Anlatma filminin konusu ve oyunucu kadrosu
Bana Masal Anlatma filmi beyazperdenin ardından 10 Ağustos Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği film, 2015 yılında gösterime girmiştir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Bana Masal Anlatma filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...
Başrollerini Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt'un paylaştığı Bana Masal Anlatma filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Film, sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesini konu almaktadır. İşte Bana Masal Anlatma filminin konusu ve oyuncuları...
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesi.
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Fatih Artman - Rıza
Hande Doğandemir - Ayperi
Devrim Yakut - Selma
Erdal Tosun - Cemal
Tarık Ünlüoğlu - Timur
Gürkan Uygun - Jilet Ali
Cihan Ercan - Kubilay
Burcu Biricik - Ezgi
Cengiz Bozkurt - Nafi
Berat Yenilmez - Yaşar
Ani İpekkaya - Madam
Sadi Celil Cengiz - Haktan
Neslihan Aker - Nalan
Gökçe Bahadır - Neriman
Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası
Çağlar Ertuğrul - Haşmet