Bandırmaspor: 0 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor ile Çorum FK, 0-0 berabere kaldı. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Bandırmaspor haftayı 7, Çorum FK ise 2 puanla tamamladı.
Giriş: 25.08.2024 - 19:05 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:05
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 7'ye, Çorum FK ise 2'ye yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Çorum FK, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.
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